5 associations de couleurs qui déchirent en déco !

Cette cuisine interpelle, immédiatement. Ce duo de jaune lumineux et de bois de wengé fonctionne à la perfection. L'hyper luminosité de cet espace dédié à des étagères murales sur la gauche est contrebalancée par cette imposante façade en bois sombre des régions tropicales et équatoriales d’Afrique, très foncé et dense. Le revêtement au sol semble apporter un compromis, à mi-chemin entre les deux teintes. L'utilisation de l'inox que l’on retrouve pour le plan de travail, la crédence et les poignées confère brillance et éclat à cette cuisine, mélange d'industriel et de contemporain.