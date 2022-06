L'appartement chic et pratique d'une jeune famille

Le salon de ce petit appartement a été délimité grâce à une cloison en verre et en métal sombre. Le petit espace isolé sert de rangement et de petit bureau.

Dans les grands intérieurs comme dans les petits, tout est une question de style. Un intérieur beau et confortable peut être conçu dans tous les espaces tant que les propriétaires du lieu ont du goût. Et c'est bien le cas de ce jeune couple qui a installé un beau canapé en cuir noir, une table de style scandinave et un tapis doux de couleur grise. Les accents de couleur vive d'un bleu profond en combinaison avec le vélo accroché au mur apporte un côté détendu à cet espace très contemporain.