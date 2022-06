6 façons simples d'embellir votre salle de bains !

Rénover ou décorer une salle de bains présente quelques difficultés. Il faut planifier votre projet avec précision et prendre en compte autant l'aménagement de solutions de rangement que celui de la plomberie et des sanitaires. Par ailleurs, il faut également porter attention aux couleurs, à l'éclairage et aux accessoires de décoration. Votre salle de bains doit être un lieu de bien-être où vous pourrez vous ressourcer. Pour réussir sa conception et pour la rendre à la fois belle et cosy suivez les 6 conseils énumérés ci-dessous. Simples et faciles à réaliser, ces trucs et astuces peuvent transformer l'ambiance de votre salle de bains en un instant.