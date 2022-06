Villa en bois aux accents modernes !

Assez époustouflante comme cuisine, non? À l'américaine et ouverte tout à la fois sur le reste de l'espace et l'extérieur, cette offre une excellente fluidité de mouvement et fonctionnalité.

Son ergonomie permet d'y recevoir beaucoup de convives à la fois tout en y cuisinant de bons petits plats dans la joie et la bonne humeur.

La palette naturelle de tons obtenu par la combinaison des revêtement bois, enduits, sols et plan de travail donne une esthétique intemporelle.