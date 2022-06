Petits meubles en bois

Vous souhaitez donner à votre chambre un style rustique ? Vous aimez particulièrement le bois et voulez en parsemer dans votre intérieur ? Optez pour de petits meubles, parfaits pour ne pas sombrer dans le total look mais qui font tout de même leur petit effet et donnent un style en un rien de temps à une pièce. Quant à décider si votre meuble sera lourd ou raffiné, c’est votre choix ! Voici quelques uns de nos modèles favoris.