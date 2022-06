Une grange se transforme en bijou en Bourgogne

Wow ! Oui, en effet, on reste bouche bée devant cette transformation ! C'est une cuisine moderne et équipée de tous les appareils éléctroménagers qu'il nous est donné d'admirer. Nos experts ont su tirer profit de ce plafond relativement bas en créant un espace accueillant qui véhicule une sensation de protection. Un cocon de cuisine. Savant mélange de tonalités rustiques couvertes d'un blanc laqué pour le mobilier et de touches plus contemporaines, avec par exemple ce revêtement en béton ciré au sol, cette cuisine séduit à tous niveaux !