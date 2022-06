Superbe extension à la montagne!

Bienvenue dans le département de l'Ain pour découvrir la somptueuse réalisation d’une extension en bois attenante et offrant de nombreuses façades vitrées.

C'est la commune de Belmont-Luthezieu en région Rhône-Alpes qui voit en lieu et place d’une terrasse préexistante la création d’un espace dédié à la cuisine et la salle à manger. Sans oublier l'ajout d’une chambre avec sa salle de bains et l'aménagement de superbes balcons.

C'est à l'architecte Romuald Godet que l'on doit cette splendide extension vitrée qui comme vous allez le voir offre un panorama à couper le souffle!