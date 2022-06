Mariage de rêve entre ancien et contemporain

Diplômée en architecture intérieure et design de produit d’environnement de l’école Camondo à Paris, Maria Loeïza Le Mazou fonde Mllm en 2008. Cette agence située à Pierrefonds dans l’Oise. Chaque projet est guidé par le souci du détail, le respect du patrimoine bâti, l’utilisation de techniques et de matériaux contemporains et respectueux de l’environnement, et une grande créativité. C'est en ces termes que la fondatrice de ce studio décrit son manifeste.

Le projet que nous vous présentons aujourd'hui illustre parfaitement la démarche de Mllm. C'est par le truchement de notre experte que cette maison ancienne a fait peau neuve. Touches de contemporain, adjonction de couleurs et teintes tendances et souci du détail ont été ses armes de création massive ! Découvrons le résultat sans plus attendre !