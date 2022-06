L'inimaginable Secret de cette Rénovation!!!

Située entre Rennes et St Malo, l'agence de Décoration et d'Architecture d'intérieur NEWDECO a su complètement réinventer l'espace habitable via la somptueuse rénovation de cet appartement.

L'histoire nous emmène aujourd'hui à Fougères sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine pour découvrir l'impressionnante cohésion tant structurelle qu'esthétique obtenue à partir de ces logements individuels refondus en un seul! Entièrement rénovés, les trois niveaux du logement abritent un secret parmi les mieux gardés…

Ayant chapeauté la totalité des travaux, de l’élaboration du projet à la remise des clés, les architectes d'intérieur ont donc conçu puis réalisé la réhabilitation de cet ancien immeuble inhabité depuis plus d'une dizaine d'années. L'enjeu à la base est de réussir à réunir les six logements d'origine en un seul, plus vaste et lumineux. Les travaux nécessaires ont duré une année pendant laquelle nombres de spécialistes et maîtres d’œuvres se sont succédés pour permettre au projet de voir le jour.

Véritable parti pris chromatique, la couleur noire, généralement connotée négativement et associée au deuil, trouve ici de nouvelles significations et dimensions permettant à l'espace de renaître sous une forme plus structurée et précieuse.

En avant pour la réunion de chantier et la visite des lieux!