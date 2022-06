Avant/après : de l'appartement vétuste au logement moderne

Aujourd'hui avec Homify nous partons pour Paris, dans le 14eme arrondissement plus exactement, pour assister à la rénovation d'un petit appartement de 60m2. Situé dans un immeuble des années 1960, cet appartement était l'archétype même des logements de grands ensembles. Compartimenté et et mal agencé, une rénovation était nécessaire.

La rénovation a été réalisée par les architectes d'intérieur de INDÉ – CRÉATEURS D'IDENTITÉS, une petit agence qui ne manque pas de talent ni d'inspiration. Il fallait repenser l'aménagement de l'appartement, revoir la diffusion de la lumière et refaire une décoration, taches qu'ils ont accomplis avec brio. C'est parti !