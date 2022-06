Un balcon design pour faire palir d'envie vos voisins !

Une petite table de bistrot, quelques plantes et vous disposez d'un balcon parfumé et d'une zone agréable afin de recevoir vos invités! Il suffit parfois de peu d'accessoires et de mobilier afin de créer une ambiance particulière et c'est le cas de cette conception. Entouré par la végétation, il ne reste plus qu'à savourer les rayons du soleil en sirotant une boisson fraiche.