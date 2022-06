7 appartements modèles à copier chez vous

Pour aménager un petit appartement et le décorer dans un style moderne, il serait possible de prendre exemple sur ce dernier. L'utilisation du blanc et d'un beige clair apporte une cohérence chromatique à l'ensemble, qui est ainsi rendu plus lumineux. La sobriété du mobilier et des rangements, blancs et sans poignées ainsi que la structure blanche qui sépare la cuisine du reste tout en laissant tout ouvert sont des modèles en matière de design contemporain.