Avant/après : une nouvelle cuisine qui fera des envieux

La nouvelle cuisine est bien différente, mais elle garde toutefois un fort lien de parenté avec l'ancienne. On peut voir que l'étagère du micro onde est maintenant terminée et on devine sur la gauche de la plaque de cuisine des étagères, sans doute dédiées au bouteilles qui jonchaient le comptoir. Des spots ont été intégrés au plafond, créant un éclairage plus diffus et uniforme. On l'a dit et on le redis : un bon éclairage est souvent la clef d'une bonne atmosphère dans un intérieur.