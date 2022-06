Une Maison Familiale et son Extension Révolutionnaire.!!

Et voici une vue de l'intérieur bas, où se trouve la cuisine salle à manger. Ici les tons sont choisis pour un rendu doux et chaleureux. Le rose est à l'honneur pour les murs, et il est mis en regard avec le blanc limpide du plafond et du plan de travail. Des éléments roses sont disposés dans la pièce, comme la poubelle, les fleurs, le poteau, dans un soucis d'intelligence décorative. L'escalier moderne qui monte à la chambre semble flotter dans l'air et donne encore plus de légèreté à cette pièce colorée!