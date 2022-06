Une Maison contemporaine qui cache bien son Jeu!

Le ton de cette façade rigoureux et lourd est en réalité rien d'autre que le résultat de sa matérialité immersive, comme si elle était une coquille de béton armé , qui entoure et protège un intérieur doux et délicat. Conceptuellement, le projet a commencé à partir de la création de deux volumes principaux distincts , dont l'union est assurée par un troisème volume plus petit et discret.

Celui-ci est recouvert par des panneaux de Viroc Negro (panneaux à base de fibres de ciment et de bois) pour se fondre le mieux possible avec les deux volumes principaux, maintenant ainsi une harmonie constante à travers toute la composition.