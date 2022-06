Une maison compacte au style sophistiqué

Au coucher du soleil , les lumières chaudes de la façade répandent un éclat radieux sur la rue.

La façade principale se compose d'un garage couvert par un deuxième étage qui le surplombe, et- qui arbore une magnifique réseau de lamelles horizontales qui ventile et protège un petit balcon. Celui-ci trouve sa place dans une alcôve éclairée de lumières subtiles. L'entrée piétonne commence sur le trottoir, pour nous mener le long d'un sentier en escalier dont les pistes sont éclairées par de petits lumignons de sol, dont à la gauche s'étend un jardin d'ornement délicat. Au-dessus de la porte, un petit balcon nous accueille, brillant et lumineux comme un invitation à entrer.

Monumental, un énorme mur de granit sépare également élégamment le chemin éclairé et l'accès aux véhicules, couronnant le chemin et devenant un élément de design de premier plan.