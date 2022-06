Un petit loft merveilleux à apprécier Seul… ou en Compagnie!

Dans les espaces ouverts, il est important de placer des éléments qui différencient les différentes zones.

Dans ce loft une grande table en bois permet de faire la séparation en la transition entre la cuisine et le salon par un espace salle à manger. Un bon agencement nous aide à gagner de l'espace en exploitant les endroits les plus improbables, comme ici, où les concepteurs ont trouvé de la place pour un grand réfrigérateur dans l'espace sous l'escalier. Nous vos conseillons à ce propos notre article dédié à la planification et l'aménagement d'une cuisine ouverte.

Les meubles de la cuisine sont intégrés et l'électroménager camouflé, dans un style minimaliste qui permet d'éviter tout encombrement inutile visible depuis l'espace de vie.