Un petit appartement de deux pièces qui est un véritable exemple à copier

Nous sommes dans un petit appartement de deux pièces avec un style moderne et minimaliste. L'atmosphère est élégante et raffinée, en dépit de la taille des espaces très réduits avec certains coins compressés. La maison est fondamentalement divisée en deux chambres : l'une dédiée à la zone de vie ( plus grande et comprend le salon, la salle à manger et la cuisine dans un même espace ) et l'autre sert de chambre à coucher.