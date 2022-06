Comment rendre sa Maison plus Écologique?

On n’y pense pas forcément, mais les meubles peuvent participer également à la pollution de la maison. Les sirènes de la consommation effrénée de meubles en tout genre nous poussent parfois à faire l’acquisition de meubles de mauvaise qualité, construits grâce à des matériaux peu écologiques qui présentent une forte concentration de formaldéhyde par l’intermédiaire des colles et des résines auxquelles est mélangé le bois aggloméré qui constitue la structure du meuble. Ainsi, le matériau à privilégié est le bois massif. Cependant, il faudra veiller à ce que celui-ci ne soit pas traité de façon préventive aux solvants, aux insecticides et aux fongicides. Préférez en tout état de cause le bois traité avec des produits naturels tels l’huile ou la cire. Concernant les tissus de revêtement de certains meubles (canapé, lit, chaises… ), il faudra privilégier des tissus en matières naturelles, comme le coton ou le lin. Les mousses qui accompagnent généralement ces tissus devront bien être garanties sans CFC qui est un agent expanseur. Ouvrez l’œil sur le label « Certipur » qui représente une garantie supplémentaire de qualité et de respect de l’environnement. Enfin, concernant le cuir, certains agents de tannages comme celui aux sels de chrome sont particulièrement polluant. Il ne vous reste donc plus qu’à acquérir des meubles en cuir issu du tannage végétal !