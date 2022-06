Comment entretenir ses meubles et surfaces en bois?

On l'aime et on l'adore dans nos intérieurs et sur les parois de nos espaces car il emplit le lieu d'une nuance chaleureuse et pleine de vie. Témoignant de la complexité avec laquelle les organismes se sont développés au fil des millénaires, l'aspect du matériau éclatant de profondeur révèle le veinage laissé par la circulation de la sève.

Matériau véritablement vivant, le bois mérite toute notre attention et nos soins les plus délicats. C'est la raison pour laquelle, nous vous enjoignons avec nous aujourd'hui à apprendre les techniques, trucs et astuces qui vous permettront de conserver l'éclat de votre bois comme au premier jour.

En avant pour la minute Bois!