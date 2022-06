Comment rendre son Salon plus Attrayant?

Pour un salon le plus attrayant possible, n'hésitez pas à ajouter votre touche personnelle pour le rendre plus vivant et donc plus chaleureux ! Certains meubles pourront vous aider à disposer vos objets et autres accessoires décoratifs : à commencer par des étagères qui pourront facilement se placer dans un coin de votre pièce pour accueillir vos livres ou encore des petites plantes vertes décoratives. Les étagères sont une solution parfaite pour les petits intérieurs et les appartements qui permettent de stocker vos objets verticalement afin d'économiser de l'espace dans le salon.

Placez des œuvres d'art sur vos murs, si possible assorties aux couleurs de la peinture ou du papier peint. Une peinture ou une oeuvre art déco sont des éléments très pratiques qui peuvent remplir un mur un peu trop vide et instantanément donner plus de caractère à votre intérieur.

Disposez des éléments décoratifs sur votre table basse. Pour animer un peu plus votre salon, disposez des ouvrages esthétiques, des livres, des petits objets d'art ou encore des bougies sur la table basse.