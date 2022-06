La Rénovation intégrale d'un Appart de 36 m²

Un couple, lassé de vivre séparé, a décidé de sauter le pas et d’investir dans la pierre en achetant cet appartement de 36 m² situé au cœur de Paris. Mais pas question de se lancer à l’aveuglette, sans connaître au préalable le réel potentiel de l’appartement et les aménagements possibles. Si le jeune couple tombe immédiatement sous le charme, il lui est toutefois difficile de se projeter dans cet espace défraîchi, à la décoration d’un autre temps. Pour confirmer leur coup de cœur et les guider dans cet achat, ils décident de faire appel à Margaux Meza et Carla Lopez de l’agence d’architecture Transition Interior Design.

À charge pour les deux architectes de leur proposer un projet d’aménagement qui réponde à leurs souhaits, condition sine qua non de l’achat de ce bien. C’est finalement un dégât des eaux antérieur à l’achat qui a poussé les architectes à repenser le projet initial et à proposer à leurs clients une restructuration intégrale de l’appartement. Une orientation qui répond idéalement à la volonté du couple de vivre dans un espace qui leur ressemble.