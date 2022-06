Toulouse : relooking de choc à moindre coût !

On croit rêver ! Le résultat est tout bonnement impressionnant ! Il est presque impossible de reconnaître la structure de départ ! En effet, dans un souci d'ouverture évident et logique le bar de l'ancienne cuisine a été supprimé et transformé en plan de travail attenant à l'espace cuisson. Des tonalités plus sombres viennent ponctuer ça et là cette cuisine presque monochromatique. La crédence se voit ainsi coupée en deux, de part et d'autre, elle pare d'un noir tendance l'évier puis le coin cuisson. Le sol lui aussi a fait peau neuve !