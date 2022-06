Coloc de choc à Paris !

Dans le prolongement de l'entrée, nous retrouvons la cuisine et la salle de bains ouvertes sur le reste de l'habitation. Les espaces sont cependant délimités de façon claire par l’architecture et la décoration qui différent du reste. La cuisine est équipée du nécessaire permettant aux habitants de concocter de bons petits plats entre eux et quand ils reçoivent. Un espace dressing a également pu être conçu du fait de la profondeur du mobilier de cuisine. Cet ensemble crée un visuel des plus harmonieux et une continuité depuis l'entrée.