Comment aménager un studio de 14 m2 à Montmartre ?

Aménager un petit studio peut relever du casse-tête chinois ! Où placer le lit, le bureau ? Il faut parfois et a notre grand regret dire adieu à un coin salon pour recevoir ou faire dons des montagnes de vêtements et paires de chaussures auxquels nous tenons dans l'espoir de gagner plus de place et de centimètre carrés. Ainsi aujourd'hui, nous vous prouvons au travers de la réalisation de l'architecte Sébastien TRAPP du bureau d'architecture parisien Antinomik Design qu'il faut parfois persévérer et redoubler de créativité afin d'aménager même le plus petit des espaces ! Visitons donc ce studio parisien de 14m² qui possède tout le nécessaire vital et même plus !