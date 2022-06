5 conseils pour aménager l'espace sous une mezzanine

Direction Paris et ce petit studio de charme de 22m². Nous retrouvons ici une mezzanine sous laquelle ont été aménagées la cuisine et la salle de bains. Une manière très efficace d'optimiser et d'aménager l'espace d'un appartement d'une pièce par exemple. La mezzanine cachée par un bandeau blanc à l'étage est accessible via l'escalier à claire-voie en métal et bois qui du fait de son design et coloris agrandit la pièce et permet de séparer les pièces à vivre communes de la chambre à coucher.