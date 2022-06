55m2 à aménager ? Comment s'y prendre ?

Voici donc le grand open espace abritant le salon, salle à manger, cuisine, la chambre ainsi que la salle de bain. Difficile à croire mais il s'agit bien de la pièce que nous présentions plus haut. Nous remarquons donc les trois espaces de vie collective, la cuisine en arrière-plan et ses meubles de couleur foncée; à gauche le coin salle à manger et à notre droite le salon. Cet espace 3 en 1 a été aménagé sur le 27,8m². Le blanc des murs se marie à merveille avec le revêtement au sol en bois. Ajoutez à cela du mobilier moderne de type nordique et vous obtenez des espaces à vivre contemporains et élégants.