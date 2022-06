Comment moderniser une déco des années 60

Ce montage photo montre bien l'envergure des travaux effectués : l'appartement a véritablement changé de visage ! En lieu et place de meubles sombres et anciens, d'une tapisserie et d'un revêtement de sol chargés et démodés, c'est un appartement clair et avec des matériaux modernes et sobres que nous trouvons aujourd'hui. Un style radicalement différent, pour un logement plus lumineux et plus fonctionnel.Venez consulter nos conseils pour moderniser votre cuisine.