Comment Aménager un Petit Dressing?

Aménager un petit dressing est avant tout une question d'espace. Pour les plus chanceux, la question ne se pose pas. Par contre, dans le cas où on ne dispose pas d'un espace très large pour installer son dressing, il faut tout d'abord penser à optimiser l'espace dédié á son dressing. Ceci ne veut pas forcément dire qu'on devrait se sentir limité par les quelques mètres carrés consacrés au dressing. Au contraire, on considère cela comme une bonne occasion pour introduire des éléments qui aideront à faire un meilleur usage de chaque coin et recoin.

Tandis que les astuces se multiplient pour un petit dressing bien aménagé, on vous propose en premier lieu une idée ingénieuse et moderne: le dressing intégré au lit. Ces dressings signés Eric Laverie, appelés mezzarmoires présentent une solution globale au problème de l'espace, tout offrant des designs chic et pratiques.