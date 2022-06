Avant & Après : Un pavillon vétuste devient un loft moderne avec jardin!

Aujourd'hui nous voyons en détails la transformation impressionnante de ce pavillon datant des années 40 menée à bien par deux anciens élèves de l’école Boulle. Et c'est au travers de leur société BuroBonus que les architectes d’intérieur ont exercé leur talent et leur savoir-faire pour réhabiliter entièrement le bâtiment.

La façade donnant sur la rue se prépare à recevoir un nouveau balcon placé au-dessus d’un ancien garage ainsi que la création d'une nouvelle terrasse réinventant totalement la partie cour. Ouvert et lumineux, l'espace intérieur n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ. Et comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, la terrasse et la cour nouvellement implantées n'ont rien à envier aux hôtels de luxe et autres villages de vacances!

Partons donc pour la proche banlieue parisienne découvrir en images la stupéfiante transformation.