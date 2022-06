Cuisine & dépendances sous combles à deux pas de Paris !

Soit un couple avec trois enfants et une surface de 120m2 sous les toits d'un appartement situé à Asnières-sur-Seine à deux pas de Paris. Créer un grand espace de vie commun à tous, une cuisine ouverte mais pas directement à-même le salon et optimiser l'espace au maximum, tels furent les défis des commanditaires de ce projet que le studio d'architectes d'intérieur AM DECO a su relever avec brio !

Créé en 2010, AM DECO élabore des projets de rénovation et de décoration à Paris et ses alentours. Créateurs d'ambiances et virtuoses du meuble sur mesure, cette réalisation que nous nous apprêtons à découvrir vous permettra de voir l'étendue du talent de ces experts !

Trêve de digressions, jugez-en par vous-même !