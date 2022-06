18 magnifiques jardins et patios qui ont troqué la pelouse contre d'autres matériaux.

Terrasses de pierre, de bois ou en carrelage substituent parfois la traditionnelle pelouse des patios et des jardins. Les motifs ? Ils sont divers. Entre autres, la dimension pratique. En effet, si un carré de pelouse offre fraîcheur et nature à vos espaces extérieurs, il exige aussi un maintien périodique voir fréquent en fonction de la région dans laquelle vous vivez et impliquent la venue de nombreux insectes et parasites.

Aussi, de nombreux propriétaires ont opté pour daller, bétonner ou créer des terrasses en bois qui donnent à leurs jardins un aspect terriblement tendance. Et parce que renoncer à la pelouse ne veut pas dire renoncer à la nature, ces espaces sont souvent agrémentés de jolies plantes vertes qui apportent vitalité et tonus à l'extérieur de ces maisons… Mais on vous en a assez dit, visitions tout de suite 18 magnifiques jardins et patios qui ont troqué l'herbe contre d'autres matières… En avant pour la visite !

Psst ! Besoin d'aide pour restructurer votre terrasse ou votre jardin ? Pourquoi ne pas contacter l'un de nos expert paysagiste…