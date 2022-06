L'extension d'un superbe mas provençal au cœur d'un domaine viticole !

Direction le Sud et plus particulièrement la belle région du Var, pour vous faire découvrir le superbe projet réalisé par nos experts architectes de l'agence GOODNOVA. Une agence basée à Paris et crée en 2010 par Sacha Goutnova et Benjamin Godiniaux, deux professionnels réunis par le même souhait de concevoir des créations personnalisées et imaginatives.

En attendant de découvrir leurs autres travaux, nous vous faisons pour l'instant le mas provençal dont ils ont pensé l'extension… Vous allez voir, vous allez entendre presque chanter les cigales !