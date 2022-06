26 idées de salons tendances faciles à copier !

Le salon est la pièce principale de toutes les maisons. L'espace commun à toute la famille, aux invités et le lieu privilégié des réunions et de la convivialité. On y mange, on s'y relaxe, on y joue aux cartes et on échange… En bref, un lieu d'une telle importable se doit de disposer d'un déco au top et de faire preuve d'une fonctionnalité maximale pour le bien-être de tous.

C'est pourquoi nous vous faisons découvrir aujourd'hui 26 salons réalisés par nos experts décorateurs d'intérieur qui ont tapé dans l’œil de la rédaction d'homify.