Avant & Après : surprenante rénovation de la Maison Castro

Notre rubrique Avant & Après de ce jour va vous en mettre plein la vue ! Préparez vous à admirer une prouesse architecturale !

Fondé en 2007, EVA / Evolutionary Architecture est un cabinet d'architectes situé à Porto au Portugal. Multidisciplinaire et dynamique, cette équipe est spécialisée dans la modélisation 3D afin d'aborder le projet architectural dans sa manière la plus transparente possible et en dialogue constant avec ses commanditaires. Aborder l'architecture en mutation, plurivoque et également en prenant en compte sa force créatrice, ce studio propose une approche originale et personnalisée de tous ses projets, jetant un pont entre l'identité d'un espace et la réalisation.

Découvrons sans plus attendre cet impressionnant projet de rénovation d'une maison de la fin du 19ème siècle et voyons comment nos experts ont réussi à garder intacte l'identité du lieu.