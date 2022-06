Rénovation d'une grange à Bonneville

C'est une nouvelle construction qui nous accueille. La façade Ouest est ouverte sur la terrasse et le jardin et dispose de grandes baies vitrées. La façade Nord est complètement hermétique, aucune ouverture n'a été créée afin de préserver l’intimité du jardin. Cela a également permis d'améliorer les performances thermiques et énergétiques de l'habitat.