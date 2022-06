6 superbes Pavillons de jardin !

Découvrons à présent SHELT^R qui se diffère de ses homologues de diverses manières. SHELT^R est dans un premier temps un abri en toile des plus simples et épurés nous rappelant les dessins des enfants. La toile de SHELT^R repose sur des tôles d'acier pliées et galvanisées. Au sol, nous retrouvons un plancher en bois. Un design clair pour une maisonnette des plus accueillantes !