Voici comment préparer votre maison avant un rencard !

L'entrée de votre maison et le couloir qui s'ensuit sont des éléments déterminants dans la perception de votre intérieur. Un entrée propre et conviviale va tout de suite mettre votre invité à l'aise. Il serait dommage de casser l'ambiance à cause d'une entrée en désordre. Prévoyez des cintres et des portes-manteaux pour accrochez vos manteaux. Retirez les chaussures et vêtements qui trainent dans l'entrée. Assurez-vous aussi que le tapis de sol est propre. Ce sont des gestes simples qui mettront tout de suite votre invité à l'aise dans ce nouvel environnement.