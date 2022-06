homify 360°: loft arty sur l'Ile de la Jatte

Pour ce homify 360°, nous repartons sur l’île de la Jatte à la découverte d’un loft de 237 mètres carrés. C’est donc une vaste habitation que nous vous proposons d’explorer et qui a été entièrement remodelée par l’architecte d’intérieur Fabrice Ausset. Et le défi était de taille : il a fallu rassembler trois anciens ateliers d’artiste et optimiser la lumière dans cet ensemble car trois façades étaient aveugles. Evidemment, il s’agissait aussi de tirer profit du cachet si particulier des lieux et de le sublimer. Pour cela, une grande verrière a été mise en place, elle permet ainsi à la lumière de circuler, et l’aspect industriel a été conservé et amplifié en utilisant le béton, l’acier et le verre d’une part, le contraste entre le blanc et le noir d’autre part.