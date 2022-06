Sur les Ruines d'un Château!

La salle à manger se voit redoublée dans un vis à vis réussi sous cet auvent suspendu. On choisira donc de manger à l'intérieur ou de déplacer tables et chaises sous l'auvent quand la météo le permettra. On apprécie ici la hardiesse du projet, original s'il en est! Cet auvent semble flotter dans l'espace, rien ne le retient, et cela confère au lieu une profondeur et une légèreté exceptionnelles!