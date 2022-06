Un INCROYABLE Loft Post-Industriel!

La disposition des espaces est agencée de façon très pratique, ouverte et aéré, l'air circule et les habitants avec, en grande simplicité. Autour de cette pièce à vivre s'articule de façon très fluide la chambre à coucher comme mirador, et on distingue au fond une cuisine ouverte, pour des apéritifs conviviaux et dynamiques! Un espace dessiné de façon à réunir les habitants et faciliter la communication.