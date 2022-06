8 idées de réalisation à partir de palettes en bois

Ce superbe pot de fleur a été ajouté au tableau précédent. Pourtant, nous nous devions de le mettre en exergue afin de marquer l'originalité de l'idée de ces designers. En effet, nous n'avions vu telle présentation jusque-là. Ce pot de fleur est à la fois esthétiquement réussi et pratiquement, innovant. Vous prendrez plaisir à le concevoir et serez plus que satisfait de son utilisation. De plus, vous avez évidemment la possibilité de choisir la taille que souhaitez, et ce, en fonction des diverses plantes à votre disposition.