Une Extension de Maison cachant une Énorme Surprise.!!

Le choix de formes minimales et fonctionnelles permet d'optimiser les volumes et de créer une atmosphère épurée pour une belle sensation d'espace et beaucoup d'élégance ! Ce style aéré laisse encore une large palette de choix pour la décoration intérieure, ici les meubles en bois viennent donner de la chaleur tout en conservant le jeu de contraste entre des éléments d'antiquité et des matières plus modernes comme le plancher flottant blanc qui ravive la lumière naturelle !

Découvrez d'autres constructions dans le style cubique !