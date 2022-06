Top 5 : 10 astuces pour améliorer le design de votre maison avec moins de 50 €, et bien plus encore

Il n'y a pas de projets impossibles. Encore moins si vous essayez de rénover et transformer un espace. Peu importe l'âge ou l'état, tout a une solution. Au pire, vous pouvez toujours tout détruire et recommencer à zéro. Nous vous montrons ici le remodelage d'une salle de bain des années 70. Une rénovation qui aboutie à une salle de bains moderne et plus fonctionnelle : ça se passe par ici.