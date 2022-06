Tendance : Couleur Turquoise

Choisir du turquoise dans sa salle de bains, c’est l’assurance de dire au revoir aux lundis matins tristounets et bonjour à la bonne humeur. Le turquoise est plus rafraîchissant que le vert et plus cool que le bleu. On aime l’option de la mosaïque placée en petits carreaux, scintillants et élégants. Un vrai décor de Mille et Une Nuits.