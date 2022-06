La rénovation d'un appartement qui va vous laisser bouche bée !

Nous sommes habitués à l'idée de rénover un appartement pour le rendre plus accueillant et plus moderne. C’est aussi souvent la meilleure façon de préparer un appartement qu'on a l'intention de louer ou de vendre. Un bien immobilier a toujours plus de potentiel sur le marché quand il est remis au goût du jour et que la décoration et les meubles apportent un charme actuel aux pièces.

Le projet que nous allons vous présenter est un exemple parfait de rénovation. Un vieux deux-pièces sombre et daté s’est transformé en un appartement magnifique et à la mode. Les auteurs du projet sont Ariane Levier et Valentina Montinaro, deux experts dans le domaine de la décoration d’intérieur.