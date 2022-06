Un appartement moderne de 75 m2 avec une myriade de couleurs

Le salon qui intègre une zone sociale et inclut la salle à manger et la cuisine, est un arc-en-ciel de couleurs délicates. Avec des meubles légers, un sofa doux dans les tons de bleu clair et une chaise rouge avec une structure en métal, en plus d'une table au centre en bois clair avec des roues pour se faciliter la vie. L'importance est dans les murs colorés d’illustrations géométriques sur un côté et de panneaux en bois peints en beige, blanc et bleu, le tout sur un fond blanc pour adoucir l'impact. Le tapis de type persan rouge donne la touche d'élégance finale.