Un éventail de jaune pour donner du pep's à votre intérieur

Si le jaune est une de vos couleurs préférées et que vous faites partie de ceux qui aiment son pep's, sa gaieté, sa lumière, vous êtes au bon endroit. Le jaune flashy, le jaune plus doux, le jaune pastel ou le jaune qui pète, toutes les nuances sont ici réunies ! Qu'il soit sur les murs, sur le tissu de vos fauteuils ou de vos rideaux, ou même sur votre plafond, cette couleur lumineuse mettra du sel dans votre déco à n'en pas douter. Venez découvrir toutes les nuances et les infinies possibilités que l'éventail sélectionné pour vous contient.