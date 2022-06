Une adorable petite maison de campagne au style shabby chic

C'est aussi un sentiment d'espace qui se dégage dans cette entrée à la fois lumineuse et spacieuse. Les grandes fenêtres et la porte vitrée laissent pénétrer la lumière dans cet espace qui semble ainsi ouvert sur l'extérieur. Le grand escalier en bois, dans les tons chauds, permet de relier le rez-de-chaussée et l'étage. Les murs blancs et le revêtement de sol, très clair, accentuent l'élégance et la lumière naturelle qui caractérisent cette première pièce.