20 clôtures et barrières qui rendront vos voisins jaloux !

Clôtures, barrières, grillages, brise-vues, bornes, palissades, portails… Peu importe les appelations, le besoin est le même ! Dans une époque à laquelle on a de moins en moins de place et d'intimité, nous sommes tous à la recherche de havres de paix. Et pourquoi pas chez soi ! Pour ce faire, homify vous propose une nouvelle sélection de toutes ces petites choses qui dresseront de magnifiques parapets entre vous et le reste du monde. Reste du monde qui, au passage, pâlira de jalousies face au rendu de ces cloisons !